MM dice que gente "salió ilusionada" del acto de Rufián y Delgado y reivindica la "autonomía" de fuerzas territoriales

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la gente "salió ilusionada" del acto conjunto de este miércoles del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, y ha reivindicado la "autonomía" de las fuerzas territoriales".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas ante las preguntas de los periodistas. Ha afirmado que no viola conversación, pero que ha visto que la gente salió "ilusionada", algo "importante" en estos momentos.

Bergerot ha reivindicado en esta intervención "el respeto a las fuerzas territoriales y toda la autonomía", que son el punto de partida para trabajar en "ese gran frente democrático" que presentarán este sábado con Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Comunes.

"Más Madrid es una de las fuerzas más significativas en tanto que somos la izquierda madrileña y lo que yo le puedo decir a todos los madrileños progresistas, a todos esos madrileños demócratas, es que en el año 2027 van a tener una papeleta de Más Madrid como alternativa a las peores políticas de Isabel Díaz Ayuso", ha sacado pecho, al ser preguntada por una de las propuestas de Rufián, la de que solo se presentara en las provincias una única lista de izquierdas --atendiendo a las características del territorio--.

Bergerot ha planteado como un valor "muy poderoso" la visibilidad que tiene Delgado, pero también las de otros cuadros como el adjunto en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, la diputada en el Congreso Tesh Sidi, la senadora Carla Antonello, la portavoz en la capital, Rita Maestre, o al ministra de Sanidad, Mónica García.

Todas esas voces conforman un "proyecto regionalista que se preocupa", ha afirmado, y que tiene sus principios en "la defensa de las familias trabajadoras, en defensa de los servicios públicos y, por supuesto, en defensa de los derechos y de la visibilidad de las mujeres, de las personas LGTBI y de las personas migrantes para seguir haciendo un Madrid mejor".

Perfiles de Más Madrid cargaron duramente contra Delgado a raíz de unas declaraciones de éste en una entrevista en 'eldiario.es' respecto al reconocimiento al colectivo LGTBIQ+ sin desplazar a la población que ha gozado de mayor sensibilidad.

Así, Bergerot ha explicado que Más Madrid actuará de "anfitrión" en el acto del viernes "dando la bienvenida a esas fuerzas progresistas que forman ese gran frente democrático frente al reaccionario que representan Ayuso y Abascal". La portavoz ha invitado a acudir a ver el "principio de colaboración fraterna, cooperación y respeto" de las fuerzas que se "remangaron en 2023" y que volverán a hacerlo con la mirada puesta en el Gobierno central.