MM dice a PP que "tiene narices" que hable del accidente de Cercanías en San Fernando con "personas sin casa" por Metro

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez Morante ha espetado al PP que "tiene narices" que hable del descarrilamiento de un vagón de tren de Cercanías ocurrido este lunes en San Fernando de Henares cuando en el mismo municipio hay "personas sin casa" por las obras de Metro de Madrid.

Así se ha expresado durante su intervención en el Pleno de Cibeles, donde ha instado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, a "hacer algo" ante las imágenes de "trenes de metro abarrotados y colas de los autobuses de la EMT que no paran de crecer".

En su turno de réplica Carabante ha sacado a colación el accidente de Cercanías, que se ha saldado con seis personas heridas, del que ha hecho "responsable" a Más Madrid (como parte de Sumar) por su comportamiento "plenamente negligente" y "sectario" al "no invertir en Madrid".

"Llevamos mucho tiempo advirtiendo en los problemas de seguridad de Renfe y diciendo que cualquier desgracia que se pueda producir en un tren de Cercanías será única y exclusiva responsabilidad de que pudiendo resolverlo no lo ha hecho. Le pido que retire esta pregunta, pida perdón y por supuesto que se tape un poco cuando habla de movilidad", ha lanzado Carabante.

En su turno de palabra, Gómez Morante ha calificado las obras de Metro de Madrid en el municipio como "el mayor accidente ferroviario" al dejar "a miles de personas sin casa", a las que "no se les ha dado ninguna indemnización" y las "pocas" que se han dado han sido "irrisorias".

"Aquí los únicos que se tienen que tapar y pedir perdón cuando hablan de algún tipo de accidente ferroviario en San Fernando de Henares son ustedes, el PP. Tiene narices que vengan ustedes a hablar de accidentes ferroviarios", ha aseverado.

Al hilo, ha preguntado a los madrileños si creen al alcalde al decir que en la ciudad "no existe" un "caos" en la movilidad cuando tienen que "dejar pasar un autobús o un metro porque va abarrotado y no caben dentro".

"¿Van ustedes a creer al alcalde o a sus propios ojos? Esto no es casual, es consecuencia de la desinversión del Partido Popular en transporte público que viene produciéndose desde hace años", ha apuntado.

En concreto, Gómez Morante ha puesto el foco en la falta de conductores, tanto en metro de Madrid como en la EMT, competencia municipal y donde Más Madrid ve "un problema estructural".

"Hay más de 100 autobuses que no salen a prestar su servicio porque no hay suficientes conductores para poderlo prestar. Estamos hablando que casi al día faltan 300 conductores de EMT para poder prestar el servicio. Y es que, claro, la gente se preguntará, pero entonces, ¿en qué se gasta el dinero el Partido Popular? Pues en promocionar el Open de Golf", ha lanzado.

En su turno de réplica, Carabante ha sacado pecho del servicio que presta los autobuses de la EMT, que han experimentado un incremento de viajeros frente a Cercanías, donde "se juegan el tipo y la vida".

"No se trata de un tema de comodidad o de fiabilidad, se trata de un problema de seguridad y por ahí no pasamos. No le vamos a permitir que los madrileños se tengan que jugar el tipo cada vez que se suben al tren de Cercanías y vamos a seguir exigiendo que cumplan sus obligaciones", ha lanzado a la bancada de Más Madrid, criticando además al ministro Óscar Puente decir que "el tren vive es el mejor momento de su historia".