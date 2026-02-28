MM fijará su hoja de ruta para la ciudad en un Plenario que marcará el inicio de una "gran conversación" barrio a barrio

Archivo - Rita Maestre en el ‘Espacio Rastro Madrid’, a 7 de junio de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid celebrará este sábado su Plenario de ciudad con el objetivo de definir su estrategia de precampaña y dar inicio a una nueva fase centrada en la escucha activa y en una "gran conversación" barrio a barrio.

La cita llega semanas después del regreso a la primera línea política de su portavoz municipal, Rita Maestre, tras su baja de maternidad. Durante su ausencia, Eduardo Rubiño ha sido el encargado de liderar al grupo, que en la actualidad cuenta con 12 concejales en el Ayuntamiento.

La incorporación de Maestre en enero coincidió con el lanzamiento de la campaña 'Te están robando Madrid', con la que la formación ha denunciado que la capital es hoy una ciudad "más cara, hostil e irreconocible" por las políticas de José Luis Martínez-Almeida.

Ahora, en el marco de este Plenario, el partido quiere dar un paso más en esa ofensiva al PP, que ostenta actualmente la mayoría absoluta en Cibeles y al que la líder de la oposición quiere sacar de la Alcaldía en los comicios de 2027.

Más Madrid sostiene que en estos momentos existe un "malestar profundo" en la capital por el encarecimiento de la vivienda, el "deterioro" de los servicios públicos y el aumento del coste de la vida, que "no siempre se traduce en participación electoral", un fenómeno, el de la abstención, que quieren revertir lanzándose a la calle para escuchar de primera mano los problemas que sufren los madrileños.

"Es el momento. Después de la campaña 'Te están robando Madrid', el siguiente paso era lanzarnos a esa gran conversación que necesita la sociedad madrileña, en todos los distritos, barrio a barrio", ha señalado Maestre en la antesala del encuentro.

UNA "GRAN CONVERSACIÓN" EN TODOS LOS DISTRITOS

La hoja de ruta de Más Madrid hasta diciembre pivotará sobre una estrategia de contacto directo con los vecinos, bajo el lema 'Otros hablan, aquí te escuchamos'. Esta nueva fase que va de la mano de una gran encuesta ciudadana a pie de calle en 15 puntos de la capital con la que el partido pretende recabar la opinión vecinal sobre el estado de los servicios públicos y el impacto del coste de la vida en la ciudad con el Gobierno de Almeida.

"Esta gran conversación va de que mientras otros solo hablan, aquí, en Más Madrid, escuchamos. Vamos a escuchar las realidades de las vecinas y vecinos de todos los distritos. Vamos a llevar la política desde los platós de televisión y las redes sociales a los portales y a la calle", ha afirmado la portavoz.

Será a partir de marzo, cuando la formación empiece a tocar en la puerta de hasta 10.000 hogares de la capital para escuchar las preocupaciones de los madrileños, con especial atención a los barrios con mayores índices de abstención, así como en zonas del sureste donde, apuntan, "la desigualdad, el abandono institucional y la presión económica" tienen mayor impacto.

"A través del puerta a puerta queremos llegar a esa mayoría social que cada día se enfrenta a lo dura que es Madrid por culpa de las políticas del PP: vivienda inaccesible, deterioro de la educación pública, listas de espera en sanidad, la crianza, elevado coste de la vida, deterioro de los servicios públicos, pero que tiene una gran desafección por la política", ha explicado Maestre.

CUATRO EJES HASTA DICIEMBRE

La estrategia que se presentará este sábado se articula en cuatro líneas de acción: el despliegue puerta a puerta; una recogida de firmas en colegios y parques para apoyar su Propuesta de Ley de comedores escolares universales y gratuitos; la celebración de al menos un encuentro abierto en cada distrito, en centros culturales y espacios vecinales; y la creación de una red abierta de voluntariado para reforzar las acciones en calle, el puerta a puerta y el activismo en redes sociales.

"Lo que queremos es convertir esa mayoría social en una mayoría política para que los especuladores dejen de robarnos Madrid. Vamos a unir a gente que piensa distinto, que ha votado distinto, pero que quiere una ciudad asequible, una ciudad que no le expulse", ha concluido Maestre.