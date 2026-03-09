MM insiste en desmontar el Scalextric cumpliendo el acuerdo pero Gobierno avanza una actuación, no el desmantelamiento

Archivo - Paso elevado de la M-30 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Más Madrid llevará al Pleno de Retiro que se celebra este martes una proposición para desmontar el Scalextric del Puente de Vallecas cumpliendo el acuerdo adoptado por unanimidad en la sesión plenaria del Palacio de Cibeles de marzo de 2021, un 'no' que ya avanza el PP, formación de Gobierno que ha adelantado una actuación para acabar con el efecto frontera en la zona, no el desmantelamiento de la infraestructura.

En el Pleno de hace ahora cinco años se aprobó por unanimidad una proposición de Más Madrid, transaccionada con el PP, para el inicio de estudios y trámites preliminares con los que suprimir el paso elevado de la M-30 a su paso por Puente de Vallecas. Más Madrid reclamará el presupuesto necesario y someter el proyecto a consulta con las asociaciones vecinales y el vecindario implicado con un calendario concreto de actuaciones para la demolición.

Idéntica proposición fue la que elevó este mes Más Madrid al Pleno de Puente de Vallecas. Esa petición choca con la visión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ya en los últimos días de 2025 afirmaba que no es posible porque "la M-30 no es desmontable".

El principal grupo de la oposición sostendrá que demolerlo beneficiaría a 150.000 vecinos, afectados por el paso diario de casi 200.000 vehículos. Supondría la puntilla al Scalextric sobre la vallecana avenida de la Albufera, abierto al tráfico en 1976, hace ahora 50 años.

"LA M-30 NO ES DESMONTABLE"

Martínez-Almeida, por su parte, reconocía el pasado diciembre que era una "asignatura pendiente" aunque subrayaba que por él pasan 200.000 vehículos diarios. Sí se abre a "pensar qué solución se le puede dar" pero siempre ha descartado de plazo la propuesta de la izquierda de desmontarlo porque antes tendrían que explicar "por dónde van a circular esos 200.000 vehículos".

"Yo también me dirijo a los vecinos de Puente Vallecas. Si hiciéramos lo que dice la izquierda, esos 200.000 vehículos estarían inundando las calles de Puente Vallecas, porque es por donde tendrían que circular", advertía.

Contestó así también al requerimiento del músico Ramoncín, a quien en un acto por el 75 aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a Madrid trasladaba que no es viable el desmantelamiento del Scalextric porque "la M-30 no es desmontable".

A PRESENTAR ANTES DEL VERANO PARA EL FIN DEL EFECTO FRONTERA

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzaba en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto "novedoso" para transformar el entorno del Scalextric para eliminar el efecto frontera que genera la infraestructura. Su idea es presentarlo antes del verano.

Sí descartado soluciones como la instalación de semáforos. Ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo constituido por el área de Obras y Equipamientos, Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, los distritos de Retiro y Puente de Vallecas, la EMT y Madrid Calle 30 que está trabajando en un proyecto, pilotado por el equipo de García Romero, "para mejorar este entorno, de manera que se convierta en un espacio más amable para el peatón y que mejore la conexión entre Retiro y Puente de Vallecas".

En la misma línea ha ido el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, que avanzaba que el proyecto incluirá una mejora de la movilidad peatonal y una reorganización de las dársenas de autobús pero no el desmantelamiento de la infraestructura.