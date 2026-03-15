MM pide a Almeida que no se ponga "del lado de los que acosan" y que "haga frente" a los 'fondos buitre'

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ofrece declaraciones a los medios durante el acto de protesta contra la compra de un edificio en la calle Gaztambide por parte de un fondo, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido este domingo al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que no se ponga "del lado de los que acosan" y que "haga frente" a los 'fondos buitre'.

Así lo ha manifestado durante su presencia en la concentración convocada por los vecinos del edificio de la calle Gaztambide, 37, en el distrito de Chamberí. Este inmueble ha sido comprado por un fondo de inversión.

Maestre ha criticado la puesta en marcha por parte del Gobierno municipal de "un plan que permite de forma acelerada convertir pisos viviendas hogares en pisos turísticos", en alusión al Plan Reside, y ha reclamado al Consistorio la compra de los edificios "que están bajo amenaza", algo que, ha recordado, "han hecho otros ayuntamientos, como el de Barcelona".

"Hay un bando de buitres, de fondos, de especuladores, de grandes propietarios y hay otro bando de gente normal, de las familias y las personas normales, que tienen trabajos normales, que tienen salarios normales, que tenían vidas normales y que gracias a la complicidad activa de los gobiernos del Partido Popular aquí en Madrid van perdiendo la partida", ha manifestado en declaraciones a los medios.

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid ha mostrado su "apoyo" al Sindicato de Inquilinas, que está organizando a los residentes de Gaztambide, 37, por estar "dando una pelea bloque a bloque en toda la ciudad y en todo el país para evitar que la especulación se haga con las vidas de los vecinos y las vecinas normales de Madrid".

"El Gobierno del Partido Popular tiene que actuar y tiene que dejar de ser un cómplice necesario para que los que ya son inmensamente ricos sigan haciéndose más ricos todavía gracias al esfuerzo de las familias trabajadoras", ha añadido.

MOVILIZACIÓN DE LOS VECINOS DE GAZTAMBIDE, 37

Los vecinos del bloque de pisos situado en la calle Gaztambide, 37 se han concentrado esta mañana frente al edificio para "plantar cara" al fondo de inversión Palau & Manfredi, que ha comprado el inmueble y cuya primera medida, denuncian, ha sido la entrega a los residentes de "varios burofax anunciando la no renovación de sus contratos".

Irene y Ángel, dos inquilinos del edificio, han reconocido en declaraciones a los medios que el fondo ha ofrecido a los vecinos "10.000 euros por abandonar sus pisos", así como haber realizado "prácticas de acoso" como "tocar a las puertas y hacer ruidos de obras", y han señalado que no se trata de "un caso aislado", sino de "un problema estructural".

Por su parte, Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha exigido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida una "bajada del 50% de todos los alquileres, contaros indefinidos y una recuperación de las viviendas vacías", y ha reprobado que estos fondos "buitre utilicen medios paramilitares como grupos de desokupación".

"La organización sindical y vecinal funciona. Ya se han logrado victorias contra otros rentistas, como la negociación de nuevos contratos del bloque de la calle Cáceres 7 en Arganzuela", ha señalado, y ha avertido que el sindicato "va a organizar a cada uno de los bloques" adquiridos por este tipo de fondos de inversión para "no dejar que se queden con ninguno".

Los vecinos han reclamado una reunión de negociación con Palau & Manfredi para "negociar un contrato de alquiler estable y asumible". No obstante, Álvarez ha reiterado la exigencia de las medidas que ha mencionado "como un mínimo para poder empezar a hablar de la solución del problema de la vivienda en España".