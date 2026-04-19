MM y Podemos rechazan los cánticos racistas en el acto de María Corina Machado en Sol y exigen a Ayuso que los condene

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a la diáspora venezolana tras la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y su homóloga de Podemos, Isa Serra, han expresado este domingo su "repulsa" hacia los cánticos racistas dirigidos a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, escuchados este sábado durante el acto en la Puerta del Sol entre María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que han exigido que los condene.

En momentos previos a la aparición de la líder opositora venezolana en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a Rodríguez, un cántico "intolerable" para Bergerot.

"Los cánticos racistas cantados por Carlos Baute, son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad de Madrid. Le exijo a Isabel Díaz Ayuso que condene estos actos porque no sólo degradan a las personas racializadas, sino también a cualquier demócrata", ha declarado a los medios antes de la concentración en apoyo a la educación pública en la capital.

La portavoz de MM ha insistido en que "no se puede permitir" que las autoridades del Gobierno regional "miren hacia otro lado" y que "guarden silencio" ante este tipo de conductas, "que no representan al pueblo madrileño", mientras que Serra ha tachado además los cánticos de "clasistas" y "golpistas".

UN ACTO DE "HUMILLACIÓN"

En una valoración del acto en el que Díaz Ayuso hizo la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, la portavoz de Podemos ha hablado de un nuevo gesto de "humillación por parte de la líder opositora, "como el que ya hizo con Donald Trump con el premio Nobel de la Paz".

"Supongo que ahora María Corina Machado se irá a Trump a darle las llaves de oro, a pedirle por favor que bombardee su propio país, Venezuela, para que sea ella presidenta y no Delcy Rodríguez", ha añadido en declaraciones a los medios también en la concentración por la educación pública.

Asimismo, Isa Serra ha manifestado que "hay que hacer frente" a la presidenta de la Comunidad, a quien considera "una de las referentes" de la "internacional reaccionaria" y del "imperialismo norteamericano", quien "está poniendo sumisa" a la región y quien quiere poner también" a España "al servicio de los intereses de un fascista como es" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.