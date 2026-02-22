MM propone Medallas de Madrid al CBA, Peñas del Rayo, trabajadoras de SAD y mujeres afectadas por la crisis habitacional

Archivo - La fachada del Círculo de Bellas Artes, a 25 de agosto de 2021, en Madrid (España). - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes (CBA), la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y mujeres que han protagonizado la lucha contra la crisis habitacional y la especulación inmobiliaria son las candidatas que Más Madrid ha propuesto al Ayuntamiento para la concesión de las Medallas de Honor de la ciudad con motivo de la festividad de San Isidro.

Según ha explicado la formación liderada por Rita Maestre a Europa Press, estas candidaturas han sido remitidas a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a través de un escrito firmado por Eduardo Rubiño, portavoz del grupo en la comisión del ramo.

En él, Más Madrid propone en primer lugar al Círculo de Bellas Artes, fundado en 1880, al que catalogan como uno de los grandes "motores culturales" de la capital. Su sede en la calle Alcalá acoge a lo largo del año exposiciones, cine, literatura y debates públicos.

Por otro lado, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha sido propuesta por su compromiso con el barrio de Vallecas y por representar un ejemplo de cómo el deporte puede ser espacio de cohesión social y construcción de ciudadanía.

Según el grupo, la federación promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión deportiva, al tiempo que defiende causas sociales, derechos humanos y valores democráticos y antifascistas que, según han destacado, forman parte de la identidad histórica del barrio.

Más Madrid también propone a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), reconociendo su labor esencial en el cuidado de personas mayores, dependientes y con discapacidad. Más Madrid pone en valor su dedicación diaria, el afecto y la compañía que brindan, así como su capacidad de movilización para mejorar sus derechos laborales y dignificar la atención a los usuarios del servicio.

Finalmente, se propone reconocer con esta distinción a mujeres que, a su juicio, han liderado la lucha contra la crisis habitacional y la especulación inmobiliaria en la capital, entre ellas Mari Carmen, Paca, María, Yanick, Elena, Justona y Rafaela, mujeres "que como miles de vecinas" en Madrid "han decidido luchar colectivamente para defender su derecho a una vivienda digna, resistiendo ante expulsiones forzosas y visibilizando la precariedad de la situación habitacional que afecta a grandes sectores de la población madrileña".