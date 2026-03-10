MM y PSOE cargan contra el Gobierno de Almeida por el intento de desalojo "inhumano" de familias en Antonio Cabezón

Calle Antonio Cabezón, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. - PSOE MADRID

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado este martes contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por el intento de desalojo de varias familias que residían desde hace décadas en un asentamiento de la calle Antonio Cabezón, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Meritxell Tizón ha acudido a la zona junto al también edil socialista Pedro Barrero para apoyar a los vecinos y ha acusado al Gobierno de Almeida de actuar con "inhumanidad" por tratar de ejecutar un desalojo "a escondidas por la puerta de atrás" y sin ofrecer, a su juicio, una alternativa habitacional adecuada.

"Lo que estamos viviendo aquí en Antonio Cabezón es una vergüenza y es una muestra de la inhumanidad del Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Según ha explicado, se trata de familias que llevan que llevan alrededor de 30 años viviendo en la zona. "Tienen un arraigo, son familias cuyos hijos van al colegio, son familias que tienen personas con discapacidad, son vecinos y vecinas como el resto de los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid", ha señalado.

Tizón ha detallado que el intento de desalojo pudo paralizarse por la movilización de las propias familias, aunque ha advertido de que la situación sigue abierta. A su juicio, el Consistorio debe trabajar para ofrecerles una vivienda.

"Es vergonzoso lo que ha pasado, se ha podido paralizar por la pelea de estas familias, pero está claro que aquí impacta Madrid Nuevo Norte y que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es trabajar para darles una vivienda, que es lo que les corresponde", ha reiterado.

Tizón ha criticado además que la alternativa planteada por el Consistorio pase por recursos temporales como "albergues o pisos compartidos", algo que considera inviable para familias que llevan décadas residiendo en el lugar. "No es una alternativa real para personas que tienen arraigo en el distrito, cuyos hijos están escolarizados y que llevan aquí décadas", ha señalado.

Por último, la concejala socialista ha defendido que las familias afectadas deben recibir una vivienda digna y ha asegurado que el Grupo Municipal Socialista seguirá reclamándolo. "No nos podemos permitir que un Ayuntamiento trate a sus vecinos como si fueran vecinos de primera o de segunda", ha afirmado, antes de añadir que "hoy hemos ganado una batalla, pero queda mucho camino por recorrer".

MÁS MADRID TAMBIÉN CARGA CONTRA UN DESALOJO "INHUMANO"

Por su parte, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez también ha acudido a la zona para acompañar a los afectados, donde ha cargado también contra la actuación "inhumana" del Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento de Madrid hoy no ha dado ninguna solución a estas familias, las ha dejado literalmente en la calle. Son familias trabajadoras que han hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar una vivienda, para buscar un alquiler, pero dada la situación como está la vivienda en la ciudad de Madrid, no han encontrado una vivienda a la que poder marcharse", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido ha advertido que, pese a que no se haya completado el desalojo "la orden está". "Es una orden que está desde el mes de enero, que hoy no se ha ejecutado, pero que se ejecutará", ha asegurado.

Así, se ha solidarizado con el medio centenar de familias que residen en esta zona, "que llevan desde el mes de enero con una profunda angustia porque no sabían si hoy se iban a quedar en estas casas o se iban a ir dónde".

Sánchez ha afirmado que se tratan de familias "que llevan años en seguimiento en servicios sociales, familias que han solicitado una vivienda pública y familias que están perfectamente integradas en el barrio".

En este sentido ha asegurado que "no hay ningún tipo de problema de convivencia" y ha criticado que el Ayuntamiento no haya hecho "nada" desde el año 2021. "Cuando llega el último momento las tiene angustiadas diciéndoles si os iréis o no os iréis", ha lamentado la edil.

"Lo que le exigimos al Ayuntamiento es un plan de realojo organizado, que sea un realojo en una vivienda. Les están dando como solución un albergue para unos pocos días, separar a las familias, que las personas mayores se vayan a una residencia. No. Las familias quieren seguir juntas y se lo merecen y es su derecho", ha concluido Sánchez.

EL AYUNTAMIENTO ALUDE A DESALOJO POR SEGURIDAD

Por su parte, el Ayuntamiento ha aludido a la necesidad de ejecutar obras de consolidación para garantizar la seguridad. En este sentido, fuentes municipales han apuntado a Europa Press que, "tras el desalojo voluntario" de las personas que se encontraban en la nave, ahora se van a llevar a cabo labores de tapiado para iniciar las obras.

"Los técnicos del Área de Urbanismo han entrado para adoptar las medidas de seguridad previstas, tras el desalojo voluntario de las personas que se encontraban en la nave. Se van a comenzar las labores de tapiado para llevar a cabo las obras de consolidación que garanticen la seguridad", han explicado.

Las mismas fuentes han indicado que los servicios sociales municipales mantienen "una intervención social individualizada" con las personas afectadas y continuarán "con el seguimiento de todos los casos, ofreciendo una atención ajustada a sus necesidades".

"A las personas que hoy han desalojado la nave de forma voluntaria se les ha ofrecido una alternativa habitacional en el marco de la emergencia social. Samur Social ha puesto a su disposición recursos de acogida temporal, pero estas personas los han rechazado", han recalcado.