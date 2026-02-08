MM y PSOE piden a Ayuso "dejar de esconderse" e insisten en que alcalde de Móstoles "no puede seguir ni un minuto más"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (d), asiste a la misa de Santa Águeda, en la ermita de Nuestra Señora de los Santos, a 7 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de esconderse" tras la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual y han insistido en que el regidor "no puede seguir ni un minuto más".

Así lo han manifestado este domingo a los medios de comunicación en la manifestación 'Salvar la sanidad pública madrileña' unos días después de conocerse que la exconcejala denunciará al regidor, mientras que el PP de Madrid ya estudia acciones legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal" contra el alcalde, quien afirmaba ser víctima de un "chantaje político".

"Han pasado tres días e Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación. No ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el Ayuntamiento de Móstoles", ha criticado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Considera que la dirigente madrileña "no solo no la ayudó, sino que además mandó a su 'número dos' y 'número tres' para intimidarla, para amenazarla si se atrevía a protegerse de alguna forma y que ahora además la están difamando en público".

"Isabel Díaz Ayuso tiene que dejar de esconderse detrás del portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Tiene que dar la cara porque es incompatible para una líder y una presidenta de la Comunidad de Madrid la forma en la que están tapando un caso de acoso sexual, precisamente por el mensaje que está mandando a todas esas mujeres que son víctimas de diferentes violencias machistas", ha subrayado.

Asimismo, Bergerot se ha preguntado que si el Gobierno autonómico "está haciendo esto con una compañera, que no hará con la seguridad y con la libertad de las mujeres madrileñas".

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha cargado contra la "hipocresía" del PP, el "único partido que no tiene un protocolo antiacoso".

"Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a dos secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, al alcalde. Y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado", ha lamentado.

Sobre los audios, López ha trasladado que "ponen los pelos de punta" y ha rechazado que "ahora se persiga a la víctima". "No tiene que seguir ni un minuto más el alcalde de Móstoles. Desde luego, varios dirigentes del PP que se han recorrido a las televisiones dando lecciones, lo que han dado es mucha vergüenza", ha zanjado.