MM y PSOE respaldan a trabajadoras de Espacios de Igualdad en huelga y cargan contra Almeida a cuenta de los CIAM

Trabajadoras de Espacios de Igualdad concentradas este viernes frente al Palacio de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, han mostrado su apoyo a las trabajadoras de los Espacios de Igualdad en huelga que se han concentrado frente al Palacio de Cibeles este viernes coincidiendo con el inicio del paro y del acto institucional del Consistorio por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Rita Maestre ha respaldado sus reivindicaciones ante lo que ha calificado como un "recorte" en la red municipal que persigue el objetivo de prevenir la violencia machista y atender a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Maestre ha criticado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, utilice el acto municipal del 8M para hablar de la situación de las mujeres en otros países como Irán mientras, a su juicio, reduce las políticas de igualdad en la ciudad. "Si le importaran los derechos de las mujeres, se centraría en lo que ocurre en Madrid", ha señalado en declaraciones a los medios ante el Palacio de Cibeles.

En este sentido, ha criticado al Gobierno municipal el "cambio de modelo" de los Espacios de Igualdad a los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) que, a su juicio, se traduce en menos recursos, menos horas de atención y una reducción del personal que presta apoyo jurídico y psicológico a mujeres.

"Y esto no es una casualidad, es un plan deliberado por parte del Ayuntamiento de Madrid, del PP, para agradar a la extrema derecha, para no molestar a la extrema derecha", ha asegurado Maestre.

En este punto, la portavoz de Más Madrid ha advertido de que la red municipal de Espacios de Igualdad, que "lleva más de veinte años funcionando" y ha atendido a "decenas de miles de mujeres", está siendo "desmantelada en la práctica".

Además, Maestre ha denunciado problemas en otros dispositivos municipales de atención a víctimas de violencia machista, como el servicio de atención 24 horas que, según ha afirmado, ha quedado desierto en dos convocatorias. "Es decir, no hay empresas que quieran participar en la gestión de ese servicio por lo rácano, lo mal presupuestado y lo mal diseñado que está por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha señalado.

"LLAMADA DE ATENCIÓN" A LAS POLÍTICAS DE ALMEIDA

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, también ha mostrado su solidaridad con las trabajadoras en huelga de los Espacios de Igualdad. Así, Maroto ha señalado que la protesta supone "una llamada de atención" a las políticas de Almeida.

En este sentido, la socialista ha acusado al regidor de estar "borrando la igualdad en la ciudad de Madrid". "No hay mejor ejemplo que eliminar estos espacios para entender lo que está pasando con las políticas de igualdad en esta ciudad", ha afirmado en declaraciones a los medios a las puertas del auditorio de CentroCentro.