MM y PSOE se reúne con las peñas del Rayo y subrayan la importancia de que el equipo continúe en su ubicación actual

Fachada del Estadio de Vallecas - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE se han reunido con las peñas del Rayo Vallecano y han subrayado la importancia de que el equipo continúe en su ubicación actual después de que la Comunidad haya anunciado trabajos en el estadio ante deficiencias.

Según han trasladado las formaciones de izquierdas, en este encuentro han acordado una hoja de ruta conjunta para defender la permanencia del club en Vallecas y "rechazar la privatización del estadio", al considerar que forma parte del patrimonio deportivo, social e identitario del distrito.

Han acordado impulsar una iniciativa conjunta en el próximo pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas para trasladar estas reivindicaciones y exigir que cualquier decisión sobre el futuro del estadio "se adopte con transparencia, diálogo y contando con la afición y el vecindario".

Ambas formaciones han coincidido en que el Rayo Vallecano "es mucho más que un club de fútbol", ya que es "un símbolo de Vallecas y una seña de identidad para varias generaciones de vecinos y vecinas".

La reunión ha servido también para establecer estas líneas de trabajo que permitan coordinar iniciativas institucionales y mantener un "diálogo permanente con las peñas y los colectivos vinculados al club, con el fin de defender el presente y el futuro del Rayo Vallecano desde la unidad y el compromiso con Vallecas".

Este martes la Comunidad de Madrid lograba acceder en torno a las 12 horas de este martes al Estadio de Vallecas, después de varios intentos fallidos durante la pasada semana, con el objetivo de que los técnicos puedan comprobar las deficiencias de seguridad recogidas en la auditoría y determinar las actuaciones necesarias en el recinto.

La entrada se producía un día después de la reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Al término del encuentro, De Paco aseguró que el club se había comprometido a abrir este martes las puertas del estadio y facilitar una "colaboración constante" con la Administración.

El acceso supone un cambio respecto a la situación de los últimos días. La Comunidad había intentado entrar en varias ocasiones después de suspender cautelarmente la concesión al Rayo, pero no había podido hacerlo. El Ejecutivo regional llegó a denunciar al club ante la Policía Nacional por impedir la entrada de su personal y, en otro de los intentos, acudió acompañado de una notaria para dejar constancia de que no podía acceder ni recibía las llaves del recinto.