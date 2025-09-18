MM rechaza la Medalla a La Vuelta pero celebra el premio a su ganador, quien valoró la "actitud pacífica" de protestas

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid vaya a conceder su Medalla de Oro a La Vuelta Ciclista a España, pero ha celebrado que la Internacional vaya a parar a su ganador, el danés Jonas Vingegaard, quien valoró la "actitud pacífica" de los manifestantes propalestinos que bloquearon la celebración de la última etapa el domingo.

"Un gran ciclista que dijo que en todo momento se ha sentido seguro gracias al trabajo de la policía, que ha valorado la actitud pacifista de los manifestantes y sobre todo ha expresado comprensión con las protestas ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Gaza. Que nadie se equivoque, Jonas Dingengar es un ejemplo de deportista y de ciudadano", ha planteado a los periodistas la portavoz, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba estos reconocimientos afirmando que este ciclista, que "no merece ser recibido sobre cajas de hielo", además de destacar que La Vuelta es una de las competiciones internacionales más importantes pese a que el Gobierno la ha querido "desguazar". "Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones", ha remarcado.