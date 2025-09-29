MM reprocha a Almeida el "caos" de su gestión, con "basura acumulada" en la calle y "empujadores" en los trenes

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. - MÁS MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará a debate al Pleno de Cibeles de este martes el "caos" provocado por la gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en torno a la limpieza y de la movilidad de la capital, con "basura acumulada" en la calle y "empujadores" en los trenes.

Así lo ha avanzado este lunes su portavoz en funciones en rueda de prensa, donde ha subrayado el inicio de curso ha sido un "absoluto desastre".

"El propio Almeida ha reconocido, por ejemplo, que la limpieza de esta ciudad está empeorando, la limpieza depende del código postal y los servicios de limpieza están en unas condiciones que cada vez reciben más quejas por parte de los vecinos", ha señalado.

Todo ello, apunta, mientras el Ayuntamiento "les ha pasado por primera vez una tasa de basuras injusta" y con la mayor parte de barrios del sur y del este "abandonados" en esta materia.

Sobre movilidad, Rubiño ha señalado que los problemas de circulación continúan "sin que el Ayuntamiento de Madrid y sin que la Comunidad de Madrid hagan nada con sus competencias para remediarlo".

"Tenemos un problema estructural que es lo que hace que el sistema no aguante una mínima sobrecarga. Tenemos un problema estructural cuando faltan 400 conductores de metro y cuando tenemos una falta de 200 turnos de autobuses de la EMT. No basta con ningún parche y desde luego no puede venir Almeida a plantear que la solución vendrá con un alivio temporal que veremos supuestamente en enero", ha subrayado.

Rubiño incide en que las palabras del alcalde "no ofrecen tranquilidad ni ningún alivio a los madrileños" que llevan "muchas semanas aguantando esta situación", "hacinándose en los vagones y siendo empujados incluso por empujadores para que quepan en los trenes".

"Por tanto que Almeida hable de que en enero va a haber un alivio es un insulto a toda la gente que tarda una hora y media en ir al trabajo, que tarda el doble de tiempo en ir a la universidad y que está desesperada por esta situación de caos de movilidad ante el cual Almeida no tiene ninguna respuesta mientras ofrece lecciones permanentemente para los demás pero es incapaz de gestionar sus propias competencias", ha criticado.