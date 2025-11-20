MM reprocha a Ayuso su "negacionismo" del asesinato machista de Alpedrete y PSOE su "traición" a las mujeres

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reprochado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "negacionismo" del asesinato machista ocurrido en Alpedrete el pasado sábado, mientras que el PSOE ha criticado su "traición" a las mujeres.

Lo han hecho la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y la secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, en los pasillos de la Cámara de Vallecas tras la sesión de control al Gobierno.

Ha sido en ese punto del orden del día en el que Ayuso ha afirmado que el alcalde de Alpedrete, Juan Fernández (PP), fue "el más certero" tras el crimen machista de su localidad al ser quien más conocía a la familia.

"Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", ha cargado Ayuso al tiempo que acusaba a la izquierda de ser "sectarios" con esta "cuestión", afirmando que no fueron "ni siquiera capaces de respetar a ciudadanos anónimos que simplemente pidieron que les dejen en paz".

Este caso ha causado polémica al afirmar inicialmente el regidor del pueblo que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no haber sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto". Posteriormente regidor subrayaba su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentaba que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas".

Los hijos, por su parte, defendieron al primer edil afirmando que a sus padres "los mataron", defendiendo a su padre como "un hombre ejemplar" y culpando a la Administración por haberlo "abandonado".

REPROCHE DE LA IZQUIERDA

Ante ello, Bergerot ha reprochado la "falta de respeto" y la "vergüenza" de las declaraciones de la presidenta autonómica, apostillando que lo "certero" sería "reconocer un asesinato machista como lo que es".

Por su parte, Lorena Morales ha censurado a una mandataria autonómica que ha "justificado las declaraciones machistas del alcalde de Alpedrete". "Si quien mejor conocía era el regidor, ¿por qué no impidió lo que iba a ocurrir?", ha cuestionado Morales quien afeado a Ayuso que no tenga "ni un momento para condenar" ni para "tener un recuerdo para Pilar, que tenía 60 años y la mató de 50 puñaladas el hombre que debía quererla".

Asimismo, ha tachado de "hipócrita" a Ayuso decir que "la violencia machista divide" mientras que recibe los fondos del Pacto de Estado contra esta Violencia de Género. "Es una traidora contra las madrileña", ha apostillado.

Entiende, además, que hay un enorme riesgo para quien haya escuchado a la presidenta y esté "encerrada en su casa con su verdugo" o es uno de los que maltratan y ven "justificar al alcalde de Alpedrete".