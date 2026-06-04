MM reta a Ayuso a decir a familias "desesperadas" con ventiladores en aulas que "cuando hace calor, hace calor"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy, con la mayoría absoluta del PP, la Ley de medida - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha retado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a decir a las familias "desesperadas", que llevan ventiladores portátiles a las aulas, que "cuando hace calor, hace calor".

Esta última frase se refiere a una declaración que hizo la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo al ser preguntada por la climatización. "Yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto pero lógicamente cuando hace calor, hace calor", señaló en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press.

En la sesión plenaria este jueves, la líder de la oposición en la Cámara regional ha alertado de que en las aulas se están registrando "35 grados", mientras que los niños que "están aprendiendo a leer y hacen educación física".

"Las familias están desesperadas porque los colegios e institutos solo pueden bajar la persiana para que no dé el sol. Están obligando a las familias a llevar ventiladores portátiles para intentar evitar que sus hijos no se desmayen por el calor en clase. Lo único que hacen es decir que cuando hace calor, hace calor, que cuando hace calor, hace calor. Eso no se atreve a decírselo a los padres y a las madres a la salida del colegio, a la cara. No tiene valor", ha lanzado.

Cree la portavoz de Más Madrid en la Asamblea que la presidenta "no mandaría a los hijos de los demás a una clase en esas condiciones". "Pero bien que en su despacho hay aire acondicionado", ha censurado.

"UNA OLA DE CALOR QUE ACABA EN POCOS DÍAS"

Por su parte, la presidenta ha respondido que están la región está vivienda "una ola de calor, como siempre, las primeras semanas, que acaba en pocos días". Ha defendido que el Gobierno regional está "invirtiendo en una infraestructura que tiene más de 3.000 centros por toda la geografía madrileña".

"Mientras nosotros estamos dotando ya con 44 millones de euros en tres años la climatización de los centros, estamos esperando a que ustedes hagan los mismo. 200 millones de euros prometió su gobierno, el de Pedro Sánchez, ya en el 2022. Fíjense, esperando que estamos todavía", ha zanjado.