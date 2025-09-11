La modificación de la ordenanza del taxi llega al Pleno de Cibeles de este mes buscando alcanzar el 5% de eurotaxis

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La modificación de la ordenanza del taxi llegará al Pleno de Cibeles de este mes, una actualización de la normativa que busca llegar al 5% de eurotaxis (frente al 2,35% actual), los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

Lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que se ha aprobado este jueves el anteproyecto, que se centra fundamentalmente en dos objetivos: la adaptación a los cambios que se aprobaron en la modificación del decreto del taxi que ya hizo la Comunidad de Madrid hace algunos meses y, por otro lado, impulsar que el servicio público de taxi garantice los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

Actualmente la flota activa de taxis está integrada por 15.518 vehículos sobre un total de 15.812 licencias, de las que 366 son para vehículos adaptados, es decir, el 2,35%. El objetivo que se pretende con esta modificación de la ordenanza es llegar al 5% de eurotaxis de estos vehículos adaptados.

Para el fomento de estos eurotaxis, las medidas principales que se contemplan tienen que ver con la creación, mediante concurso, de nuevas licencias para este tipo de vehículo. También se permitirán que sean de clasificación ambiental C con el fin de aumentar la oferta de modelos adaptables a personas con movilidad reducida.

También se incluye que puedan trabajar siete días a la semana mientras que el resto sólo podrá hacerlo cinco. En todo caso, para los vehículos eléctricos puros que están adscritos en estos momentos anteriores a la modificación se aprueba una disposición adicional, de manera que se permita que puedan seguir trabajando como hasta ahora, siete días, hasta que el vehículo alcance la edad de diez años. Además se va a obligar a los titulares de estas licencias de eurotaxis a realizar un mínimo de 150 servicios de este tipo al año.

