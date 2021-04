Monasterio acusa a Iglesias de traer "violencia y crispación" a la campaña electoral

Asegura que en Vox no son "dudosos" y tienen claro quiénes son "los enemigos de España"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de traer "violencia y crispación" a la campaña electoral previa a las elecciones del 4 de mayo.

"Tuvimos una campaña hace años en la Comunidad de Madrid (...) y no tuvimos esta violencia, no tuvimos estos ataques brutales, esta crispación, ¿quién ha sido y quién ha traído aquí esta violencia? Pues el señor Pablo Iglesias", ha señalado la candidata de Vox en una entrevista en la cadena 'Cope', recogida por Europa Press.

En esta línea, ha asegurado que por primera vez Iglesias se ha encontrado "con alguien que se atreve a confrontar". Monasterio ha sostenido que está centrada en conseguir los votos de los madrileños y en que se dejen de hacer políticas de izquierda en Madrid, además de conseguir que se deje de "agachar la cabeza" ante "la izquierda y los totalitarios".

"Nosotros confrontamos a los totalitarios, miramos a los ojos a los que solo traen miseria y ruina y les decimos se acabó", ha expresado Monasterio, quien ha insistido en que Vox está "poniendo voz" a los problemas que sufren los vecinos de inseguridad, de 'okupación' de viviendas y del "adoctrinamiento" en escuelas.

"Esta realidad es de la que queremos hablar nosotros, de la que algunos no quieren que hablemos, no quieren ir a los debates", ha resaltado, a la vez que ha subrayado la importancia de confrontar a la izquierda radical para que no acaben "ganando posiciones".

"Que hayamos tenido a Iglesias de vicepresidente es fruto de la claudicación y de la falta de fuerza para defender ideas y argumentar", ha continuado y ha defendido que la izquierda "ataca los valores" de los españoles y "odia España y al Rey".

FRENTE A AYUSO ASEGURA QUE ELLOS NO SON "DUDOSOS"

Por otro lado, Monasterio ha afirmado que durante estos años las políticas de Vox se han centrado en "confrontar" a la izquierda y que no se confunden sobre quiénes son "los enemigos de España". "Yo creo que otros deben hacer una reflexión", ha apostillado.

Ha aludido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha indicado que todavía no le ha escuchado decir estas afirmaciones y que incluso se ha abierto al apoyo del PSOE. "Nosotros no somos dudosos, somos el voto seguro (...) Tenemos claro con quienes queremos la distancia infinita", ha destacado.

Asimismo, la candidata ha dicho que tiene la "firme determinación" de sacar a Pablo Iglesias del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de las instituciones españoles por haber hecho "tantísimo daño" a los españoles. "No hay grises con esta gente (...) Lo único que hacen es dividir, sembrar odio donde llegan, tenemos que sacarles de las instituciones sin ningún complejo", ha insistido.