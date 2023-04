Monasterio asegura que Vox no va a meterse "con los votantes de nadie" y tiende la mano a Ayuso pese a sus "ataques"

Recuerda que su enmienda presupuestaria incluía bajar el IRPF: "La podía haber admitido y hubiera ahorrado un dinerito a los madrileños"



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el Gobierno autonómico, Rocío Monasterio, ha asegurado este martes que su partido no a meterse "con los votantes de nadie" y ha tendido la mano a la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de sus "ataques".

Después de que Díaz Ayuso se dirigiera este lunes a los votantes de Vox para que se sumaran a su proyecto en los próximos comicios del 28 de mayo, Rocío Monasterio ha respondido a los medios de comunicación que su formación está para "soñar en dónde poner a Madrid en un futuro" y no en "atacar a nadie" ni meterse "con los votantes de nadie".

"La señora Ayuso lleva unas semanas metiéndose con los votantes de Vox, con nosotros, atacándonos. No sabemos por qué, nosotros no hemos roto con ella. No entendemos por qué está nerviosa, nos ataca y ha roto con nosotros. Nosotros estamos con la misma cordialidad, siempre tendiendo la mano", ha defendido Monasterio en un acto con medios de comunicación en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

En cuanto al anuncio de Díaz Ayuso de una bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, Rocío Monasterio ha mostrado su alegría por esta propuesta, aunque ha recordado que esto era precisamente lo que proponía Vox en su enmienda presupuestaria de diciembre que, según ha lamentado, el PP "no quiso admitir", por lo que ha ironizado con que "lo podría haber admitido antes" y así "le hubiera ahorrado un dinerito a todos los madrileños" y, además, "hubiera habido presupuesto".

"ES UNA PENA"

"Es una pena", ha sentenciado la líder de Vox en Madrid, quien ha tendido la mano a Díaz Ayuso para "resolver problemas" y "aportar soluciones".

En este sentido, se ha preguntado "qué ha mejorado" bajo la Administración de Díaz Ayuso y ha concluido que no ha mejorado la sanidad, ni la educación, ni las infraestructuras ni "la calidad de vida de los madrileños".

"Nosotros venimos para que los madrileños mejoren, para que tengan un sueño. Cosas muy prácticas. No al ataque entre partidos", ha sentenciado Monasterio, para quien esto es "perder el tiempo".