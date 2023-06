Monasterio espera que el Gobierno regional se ponga en marcha "lo antes posible" y no tenga "una actitud de soberbia"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado que espera que el Gobierno regional se ponga en marcha "lo antes posible" y que no tenga una actitud de "soberbia".

Así lo ha trasladado Monasterio en declaraciones a los periodistas en el acto de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

"Esperemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ponga en marcha lo antes posible para que los madrileños, las empresas y los autónomos tengan unas directrices y un gobierno que responda a sus necesidades", ha reivindicado, al tiempo que ha instado al nuevo Ejecutivo a que lidere la economía, la protección de la familia, del no nacido y desmonte "las leyes ideológicas de género que tanto daño hacen".

Para todo ello, ha vuelto a insistir en que Vox le tiende la mano desde la "cordialidad" para conseguir que salgan adelante "políticas mejores para todos".

"Ayer fue lo que le intentamos transmitir, no sé por la réplica de Ayuso si entendió bien la cordialidad porque me contestó de manera desabrida. Espero que la mayoría no le lleve a una actitud de soberbia y nos lleve a mejorar el futuro de todos", ha zanjado la líder de Vox en Madrid.