El Monasterio de Pelayos reabre sus puertas sin registrar daños por el gran incendio de la Sierra Oeste

Archivo - Monasterio Santa María la Real de Valdiglesias en Pelayos de la Presa - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, vuelve a abrir sus puertas después de permanecer cerrado como consecuencia del gran incendio forestal que ha arrasado la Sierra Oeste, que llegó a situarse muy cerca de este conjunto histórico.

"Volvemos", ha anunciado a través de sus redes sociales la fundación que gestiona este monumento, declarado Bien de Interés Cultura (BIC).

Las llamas han afectado el terreno que rodea al enclave aunque, según han confirmado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press, la estructura del monasterio no ha sufrido daños a causa del incendio. Tras el paso del incendio, personal se afanó en labores de limpieza, centradas principalmente en retirar la ceniza depositada en el monumento.

La reapertura llega después de días especialmente complicados para Pelayos de la Presa y el conjunto de la Sierra Oeste. La localidad fue uno de los municipios confinados durante el incendio, que afectó a alrededor de 34.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y obligó a evacuar o confinar a más de 55.000 personas.

"NUESTRO MONASTERIO SIGUE EN PIE"

Desde el monasterio han compartido imágenes de las labores de limpieza y del paisaje dejado por las llamas, que describen como el recuerdo de un "incendio espantoso" que ha calcinado parte del territorio y provocado daños a numerosos vecinos de la comarca.

Frente a las imágenes de ceniza y vegetación quemada, sus responsables han querido destacar la resistencia del edificio y han fijado la mirada en dos pequeñas marcas de cantería que todavía pueden contemplarse en el exterior del ábside.

Se trata de las firmas de dos canteros que trabajaron en el monumento hace alrededor de siete siglos y que ahora se han convertido en una particular imagen de la resistencia del conjunto frente al paso del tiempo y, esta vez, frente al fuego.

"Nuestro Monasterio sigue en pie, y lo mejor que podéis hacer es venir a visitarnos para mantenerlo vivo", han señalado desde la fundación.

El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias es la principal fundación monástica de la Orden del Císter que se conserva en la Comunidad de Madrid. El conjunto tiene su origen en el siglo XII y la construcción del templo comenzó aproximadamente hacia 1180, aunque el edificio actual es fruto de distintas etapas constructivas desarrolladas hasta el siglo XVIII.

Paradójicamente, el fuego forma también parte de la larga historia del monumento. En 1743, un importante incendio afectó a numerosas dependencias del monasterio, que posteriormente sufrió el saqueo de las tropas napoleónicas y las consecuencias de la desamortización del siglo XIX.

VISITAS LOS FINES DE SEMANA

Tras superar ahora la amenaza del incendio de la Sierra Oeste, el monasterio retomará su actividad para visitantes los sábados y domingos, en horario de 10 a 15 horas.

Las visitas guiadas tendrán lugar a las 11 horas y será necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico visitas@monasteriodepelayos.com.

La reapertura permite así recuperar poco a poco uno de los principales referentes patrimoniales de Pelayos de la Presa en un momento en el que la Sierra Oeste comienza a afrontar la recuperación tras el peor incendio en la Comunidad de Madrid.