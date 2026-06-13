Mónica García acusa a Ayuso de "seguir la 'prioridad nacional' de Vox" al excluir a no empadronados del abono transporte

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado este sábado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "seguir la 'prioridad nacional' de Vox" tras el anuncio por parte del Gobierno madrileño de una medida que limitará desde el lunes la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Según informó el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la medida afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados", aunque no tendrá carácter retroactivo.

Para la ministra, esta decisión evidencia una "clara vocación de boicotear la regularización de migrantes", así como el "bienestar" de los ciudadanos que han llegado a la región "a trabajar" y que no están empadronados "por diferentes circunstancias", y ha insistido en que "para ser de Madrid solo hay que vivir en Madrid".

"Mientras en el Ministerio de Sanidad hemos eliminado el requisito del empadronamiento para poder tener acceso al sistema público de salud, la señora Ayuso pone el requisito de empadronamiento en una clara vocación de seguir la 'prioridad nacional' de Vox sin ser Vox. La señora Ayuso no necesita a Vox para comportarse con los mayores elementos racistas, xenófobos, excluyentes, etc.", ha manifestado.

Así, Mónica García ha anunciado que desde Más Madrid exigirán la eliminación de esta medida para recuperar en la Comunidad políticas "humanistas", como las que "han estado aplaudiendo" desde el Partido Popular (PP) durante la visita del papa León XVII a España, ha señalado.

"No sé si recordáis al Partido Popular aplaudir durante seis minutos al Papa cuando hablaba de humanidad, cuando hablaba de acogida al migrante, cuando hablaba de las cosas normales que nos hace ser una sociedad y, sin embargo, el PP nada más despegar el avión del Papa hace lo único que sabe hacer", ha añadido.

LA COMUNIDAD VE LA MEDIDA "DE SENTIDO COMÚN"

Por su parte, desde el Gobierno regional señalan que es "de sentido común" que sean los empadronados en la región quienes tengan acceso a la TTP-personal porque "son quienes sufragan con sus impuestos el 94% de las bonificaciones" al servicio. Además, creen que el impacto será reducido, ya que afectará únicamente a un 3,4% de los usuarios.

Así lo defendía este viernes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien indicó que esta es una medida recogida en el propio reglamento del Consorcio Regional de Transportes, si bien por "cuestiones técnicas" no se había podido realizar la comprobación de requisitos.

"Lo que parece de sentido común es que todas esas bonificaciones al transporte público, que son afrontadas por parte de la Comunidad de Madrid con los impuestos de los madrileños en un 94%, pues que lógicamente se estén aplicando a aquellas personas que están empadronadas en nuestra región y que por tanto pues están cotizando", manifestó el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

En este sentido, Mónica García ha ironizado señalando que "entonces se está excluyendo al novio de la señora Ayuso", Alberto González Amador, quien está siendo investigado por la justicia penal por un presunto fraude fiscal a la Hacienda Pública, y ha defendido la aportación tributaria de las personas migrantes en la región.

"Los migrantes participan más de la solidaridad, del pago de los impuestos a través de los impuestos indirectos que cualquier defraudador de Hacienda, consciente de que está defraudando Hacienda, consciente de que está defraudando el dinero que debería ir, por ejemplo, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales", ha afirmado.

Finalmente, la líder de Más Madrid ha asegurado que la presidenta Ayuso destina los impuestos de los madrileños a unos beneficiarios concretos: "Uno, a Quirón; dos, a sus empresas amigas; tres, a su entorno familiar; y cuatro, a los más millonarios que se tienen que ahorrar los impuestos", ha declarado.