Mónica García dice que Ayuso "sería la primera" en rendir "pleitesía" a Marruecos con la crisis de Ceuta

Archivo - La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado este lunes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "sería la primera" en rendir "pleitesía" a Marruecos si fuera jefa del Ejecutivo central tras la crisis migratoria en Ceuta por la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

La también ministra de Sanidad se ha referido así a una entrevista de la jefa del Ejecutivo autonómico en la que asegura que si fuera presidenta de España "rompería relaciones con Marruecos". "Desde luego, mientras esto siguiera así, sí. Yo, por lo menos, pondría pie en pared con esto. No se puede no hacer nada porque es evidente que esto es el comienzo de más. Habrá que parar de una vez, ¿no? ¿O es que hay algo que no debiéramos saber todos y que ellos sí saben de ti, señor presidente? ¿Qué ocurre ahí?", señala al respecto en 'Ok Diario'.

En declaraciones a los medios en la sede de Más Madrid, la líder de la formación ha remarcado que Ayuso "ha estado defendiendo de manera absolutamente explícita" tanto a la administración estadounidense de Donald Trump como al "genocida de Netanyahu", presidente de Israel.

"Cero unidades de duda de que si la señora Ayuso fuera presidenta, el primero al que le rendiría pleitesía sería a Mohamed VI --el monarca marroquí--, como lo ha hecho con Trump y como lo ha hecho con Netanyahu", ha remarcado la ministra, que ha recordado que Ayuso fue la primera en saludar al equipo israelí que participó el pasado año en la Vuelta Ciclista a España "mientras el resto de madrileños estaban denunciando el genocidio" en Gaza.

En esta línea, ha tildado de "cínico e hipócrita" que la derecha hable ahora de Marruecos pero no haya dicho "ni mú" ni de Trump ni de Netanyahu, "sus socios principales", aunque ha indicado, que tal como defiende el 90% de la población, para Más Madrid también está claro "que hay una responsabilidad directa o indirecta por acción u omisión de Marruecos.

En cualquier caso, ha defendido que "la diplomacia no está reñida con la contundencia a la hora de entablar nuestras relaciones políticas" pero "sabiendo que hay también un intento por parte de Trump, Netanyahu y de sus socios y sus aliados de desestabilizar al gobierno de España".

Así, ha remarcado que en estos casos la derecha "siempre se coloca del lado de quienes quieren desestabilizar el gobierno de España y por lo tanto desestabilizar a España".