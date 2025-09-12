Mónica García prevé una protesta "masiva y pacífica" propalestina este domingo en Madrid en el fin de la Vuelta Ciclista

Imagen de recurso de la ministra de Sanidad, Mónica García. - A. Pérez Meca - Europa Press

No desvela si acompañará a sus compañeros de Más Madrid en la calle y reivindica los pasos del Gobierno en respaldo de Palestina

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, prevé que este domingo habrá una protesta "masiva y pacífica" en favor de palestina en Madrid coincidiendo con la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Lo ha planteado en los pasillos de la Asamblea de Madrid en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región (DER), en el que este viernes ha intervenido la oposición.

"Estamos muy orgullosos del papel que está tomando la sociedad civil y por supuesto estoy muy orgullosa del papel que está tomando el Gobierno de España en contra de la masacre", ha incidido Mónica García.

Considera que el Ejecutivo central se ha situado en el "lado bueno de la Historia" al estar siendo "punta de lanza" para que Europa "reaccione", estando a "años luz de otros" en las medidas contra el "genocidio en Israel".

En este momento ha apelado a la derecha española, preguntando si hay alguna parte "conservadora, liberal o incluso católica" que "condene el genocidio".

Preguntada por los medios de comunicación, no ha desvelado si asistirá o no junto a Más Madrid a las protestas propalestinas del domingo, pero ha afirmado que su "empuje" en contra del "genocidio" será " en las calles, será en las asambleas, será en los parlamentos, será desde el gobierno de España, será desde todos los lugares posibles para que pare la masacre".