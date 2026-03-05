Mónica García responde a Ayuso que lo que "promueve" Madrid es que el 99% de los abortos sean en la privada

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido este jueves a la presidenta de al Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que lo que "promueve" su región es que el 99% de los abortos sean en la privada.

Lo ha señalado en redes sociales después de que Ayuso esta mañana durante la sesión de control reprochara al partido de la ministra, Más Madrid, que el Gobierno central optara por "promover" las interrupciones voluntarias del embarazo durante la semana del Día Internacional de la Mujer (8M).

"Lo que promueve Ayuso es que el 99% de abortos se deriven a la privada. Madrid es la única comunidad que se opone al protocolo para garantizar el derecho en la pública. Pero no lo vamos a permitir y ya está en los tribunales", ha lanzado García.

Precisamente las interrupciones voluntarias del embarazo son uno de los puntos de choque entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Este 16 de enero el departamento de Mónica García presentaba un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto.

García explicaba entonces que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que resaltaba que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.

"Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", señaló entonces García.