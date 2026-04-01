Mónica García subraya que Madrid dejará de ser "la excepción" con el registro de objetores al aborto: "Ganamos"

La ministra de Sanidad, Mónica García - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha felicitado este miércoles después de que la Comunidad de Madrid vaya a iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), con lo que dejará de ser "la excepción" y empezará a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Una medida que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordara la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ante la inactividad administrativa del Ejecutivo autonómico.

"Ganamos. Del 'váyanse a otro lado a abortar' a iniciar los trámites para cumplir la ley", ha remarcado la titular de Sanidad en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' en el que alude a las palabras que la presidenta regional pronunció en el Pleno de la Asamblea el pasado 25 de junio.

En concreto, Ayuso afirmó que el registro de objetores al aborto "pone en riesgo" artículos de la Constitución Española y advirtió que no se harán "listas negras" en la región. "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", remató la presidenta.

Además, se felicita de que el Gobierno regional cumpla así con el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 16 de diciembre de 2024 para ello aunque recuerda que para ello "han tenido que pasar meses, un recurso judicial y un auto del TSJM".

En cualquier caso, ha remarcado que con el inicio de los trámites, la Comunidad de Madrid "deja de ser la excepción y empieza a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública".