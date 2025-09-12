Mónica García ve "resentida" y "nerviosa" a Ayuso por su novio, que le preocupa "más" que "el bienestar" de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García (i) y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (d), llegan al segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ve "resentida" y "nerviosa" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso judicial de su pareja, Alberto González Amador, y considera que le preocupa más la causa por el presunto delito fiscal que "el bienestar de los madrileños".

Lo ha afirmado en los pasillos de la Asamblea de Madrid mientras se desarrollaba la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región (DER), que ha comenzado con la intervención de la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot.

García ha afirmado que este jueves, cuando intervino la presidenta, no tardó "ni dos minutos" en criticar al Gobierno de España. "No sabemos exactamente muy bien por qué, si está resentida porque el Gobierno de España le ha dado 40.000 millones más de lo que les daba el Gobierno del PP anterior", ha sugerido la líder de Más Madrid, quien ha reprochado también que Ayuso rechace la condonación de la deuda "para no tener que invertir en esa cruzada que tiene contra los servicios públicos" de la región.

Considera que su mente está en el caso de su pareja, lo que se "traduce" en que se "hable de lo que se hable" las listas de espera de Sanidad son "absolutamente históricas" mientras se "hacen esos negocios con el Grupo Quirón". Ha criticado también los "truculentos" negocios con al FP privada mientras hay estudiantes sin plazas, o el "abandono sistemático nuevamente" de las residencias de mayores tras "7.291" muertes que le "perseguirán toda la vida".

"Vemos a un gobierno que está desnortado y que ha hecho de Madrid un coto privado, un coto privado para los inversores que están destruyendo nuestra vivienda, nuestro derecho a una vivienda digna", ha planteado.

Frente a ello ha situado la intervención de Más Madrid en la tribuna, donde cree que ha desplegado un "proyecto alternativo" para un "Madrid del bienestar" para que "la gente pueda vivir bien, tener acceso a la vivienda, a la educación e igualdad de oportunidades".

Preguntada por si será la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional en 2027 --como ha sugerido el PP--, ha indicado que acudía este viernes al pleno como "ministra de Sanidad" para apoyar al Grupo Parlamentario de Más Madrid. "Voy a estar siempre allí donde esté la defensa de la Sanidad Pública", ha garantizado.