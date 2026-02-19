Moñino (Vox) no valora la expulsión de Ortega Smith y dice que los candidatos se designan "poco antes de elecciones"

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha rechazado valorar la expulsión de Javier Ortega Smith del partido tras desobedecer la orden de apartarse de la Portavocía del Ayuntamiento y ha afirmado que los candidatos se designan "pocos meses antes de las elecciones".

"Yo no soy quién para valorar lo que tiene que hacer mi compañero Javier Ortega Smith. Yo trabajo aquí en la Asamblea de Madrid y puedo dar cuenta de lo que hacemos en el grupo parlamentario de Vox que lidero en la Asamblea de Madrid", ha respondido a los periodistas en los pasillos de la Asamblea, que le han preguntado insistentemente por esta expulsión acometida por la dirección nacional de su formación anoche.

Ortega Smith quedaba suspendido de militancia de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que planteaba su cese como portavoz en favor de Arantxa Cabello.

Había "desacatado" la orden, según fuentes de Vox, lo que provocó que activase un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos por infracción "muy grave", en virtud del cual el exdirigente de la formación ha sido suspendido de forma cautelar. Se trata del proceso previo a lo que podría ser su expulsión definitiva, si el Tribunal de Garantías así lo determina.

"Tienen que ir ustedes a la sede en Bambú todos los lunes. Nuestro portavoz nacional, José Antonio Fúster, estoy segura de que dará las oportunas explicaciones", ha instado Pérez Moñino, quien ha defendido la "sintonía perfecta con el partido nacional y con Vox en general" de su Grupo Parlamentario.

Moñino ha afirmado que "en todas las organizaciones y en las empresas" se producen "cambios que son naturales". "Nosotros hemos trabajado de forma cohesionada, yo siempre se lo he dicho, desde que llegué a mi cargo de portavoz hace poco más de un año he estado en contacto con todos, absolutamente todos los grupos municipales de Madrid. Con todos", ha remarcado.

Preguntada por el compañero de tíquet electoral que querría en 2027 en el caso de que ella sea la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Moñino ha señalado que no tiene "una bola mágica" y ha insistido en que en Vox se eligen "los candidatos a pocos meses de las elecciones"

"Lo que estoy segura, segurísima, de que sea quien sea quien represente a Vox en el Ayuntamiento de Madrid es que cualquiera de nosotros pensamos exactamente lo mismo, defendemos las mismas ideas y tenemos el mismo objetivo. El objetivo de cambiar el rumbo de nuestro país, cambiar el rumbo de nuestra región y cambiar el rumbo de nuestra ciudad de Madrid", ha sentenciado.