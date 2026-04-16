Moñino (Vox) rechaza valorar la expulsión definitiva de Ortega Smith y dice que el Grupo Municipal seguirá funcionando

Archivo - La portavoz de Vox de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, interviene tras el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha rechazado este jueves valorar la expulsión definitiva de su homólogo del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, pero ha afirmado que el Grupo Municipal continuará trabajando.

Así lo ha trasladado en los pasillos de la Cámara de Vallecas al ser preguntada por el rechazo del recurso de alzada interpuesto por Ortega Smith contra su salida, han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox solo le quedará explotar la vía judicial.

En este último caso, podría dilatar así su retirada de la Portavocía del Grupo Municipal en la capital y evitar de facto que Arantxa Cabello, elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

Al ser preguntada por esta situación, Moñino ha afirmado que a los madrileños las situaciones internas de los partidos les "preocupan muy poco".

"Yo estoy aquí para hablar de Madrid, estoy aquí para hablar de los problemas de Madrid, estoy aquí para traer soluciones para los madrileños y en este sentido ya le digo que nosotros vamos a seguir trabajando", ha planteado Isabel Pérez Moñino.

Asimismo, ha recalcado que el Grupo Municipal de Vox va a "seguir trabajando por los madrileños y por los problemas que conciernen al Ayuntamiento de Madrid que son muchos". "Queda muy poquito para las elecciones y que tenemos que seguir trabajando por todos ellos", ha rematado.