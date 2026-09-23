Un monolito en Atocha recordará a las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Archivo - Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado levantar un monolito en la zona del Paisaje de la Luz --en la zona entre el Museo Nacional de Antropología y la estación de Atocha-- en recuerdo de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Este monumento se erigirá como "muestra de recuerdo y respeto a las víctimas y de apoyo a sus familiares", entre los que se encontraban nueve madrileños fallecidos. La iniciativa surge a través de un informe oral de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha comunicado por carta con la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz para trasladar su "cercanía, profundo afecto y reconocimiento" por la labor que realizan, al tiempo que ha señalado que el monolito será un "testimonio perdurable" del "compromiso" con su memoria.

La previsión es que esté instalado en enero de 2027, coincidiendo con el primer aniversario del accidente, según ha precisado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno.

El emplazamiento elegido está estrechamente vinculado al transporte ferroviario y se encuentra en "uno de los principales ejes de entrada y salida de la capital, por el que transitan diariamente miles de personas".

El accidente se produjo en la tarde del 18 de enero de 2026 en el término municipal de Adamuz, en Córdoba, tras el descarrilamiento de un tren que realizaba el trayecto Málaga-Madrid y que invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia Madrid-Huelva. El siniestro dejó 46 fallecidos.