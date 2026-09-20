La monumental 'Arco' de Martín Chirino seguirá cinco meses más en el Museo de Escultura Luis Arencibia de Leganés

Archivo - El Círculo de Bellas Artes rinde homenaje al escultor canario Martín Chirino, presidente de la institución entre 1982 y 1992, y de la que recibió la Medalla de Oro en 2001 - CBA - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La monumental escultura 'Arco', creada por Martín Chirino en 2004, permanecerá cinco meses más expuesta en el Museo de Escultura Luis Arencibia, un espacio al aire libre en Leganés que reúne obras de algunos de los nombres más destacados de la escultura española contemporánea.

La adenda, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), da continuidad al convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para el depósito y la exhibición de la obra, propiedad del Gobierno regional e integrada en la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

Realizada en hierro forjado, 'Arco' alcanza los seis metros de altura y los once metros de longitud, con una anchura de 2,76 metros y un peso de 1.000 kilos, convirtiéndola en una de las piezas de mayor presencia dentro de este museo.

Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925-Madrid, 2019) fue uno de los principales escultores españoles de la segunda mitad del siglo XX y uno de los integrantes del grupo El Paso, formado en Madrid en 1957.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al hierro, material que convirtió en el eje de una obra marcada por las formas abstractas y, especialmente, por la espiral, uno de los motivos más reconocibles de su producción.

Su trabajo, con una destacada presencia de las referencias a Canarias, alcanzó proyección internacional y está representado en museos y colecciones de distintos países. A lo largo de su carrera recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Artes Plásticas y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

UN MUSEO AL AIRE LIBRE

El Museo de Escultura Luis Arencibia fue creado en 2005 con el propósito de mostrar la evolución de la escultura española desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con obras vinculadas al academicismo, el realismo, el expresionismo, la abstracción, la escultura conceptual y la nueva figuración.

En sus jardines conviven piezas de artistas como Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola, Pablo Serrano, Juan Bordes, José Hernández, Francisco Leiro, Ángel Ferrant, Venancio Blanco, Ángeles Marco y el propio Martín Chirino.

El museo fue reinaugurado en mayo de 2024, coincidiendo con su 40 aniversario, y adoptó el nombre del escultor Luis Arencibia, fallecido en 2021. De origen canario e hijo adoptivo de Leganés desde 1997, Arencibia fue uno de los impulsores del espacio y dejó distintas obras en la ciudad, entre ellas el 'Caballo de Agua', conocido popularmente como el Caballo de cuatro cabezas, y la Fuente de los Pueblos.