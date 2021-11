La Morada Housing First, una oportunidad para mujeres sin hogar y víctimas de violencia machista a través de la vivienda

Llaves de vivienda de La Morada Housing First

Llaves de vivienda de La Morada Housing First - ASOCIACIÓN AIRES

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Inclusión Residencial y Social (AIRES) ha lanzado un proyecto denominado La Morada Housing First que busca dar una nueva oportunidad a mujeres sin hogar y víctimas de violencia machista ayudándoles a conseguir una vivienda en la Comunidad de Madrid.

El proyecto, premiado por la Fundación la Caixa en los galardones a la Innovación Social 2021, es el primero que aplica la metodología 'Housing First' para mujeres víctimas de violencia machista en España e intentar dar luz al sinhogarismo femenino.

Así lo han explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de AIRES y coordinadora de La Morada Housing First, Carmen Belchí, y la fundadora de la asociación y responsable de investigación y formación, Ania Pérez de Madrid, quienes han detallado que montaron la asociación "desde cero" para dar una solución diferente a las mujeres que se encuentran en la calle.

Belchí ha explicado que las fundadoras ya habían trabajado en Samur Social o equipos de calle y habían visto como las personas sin hogar iban "rebotando de un recurso a otro pero nunca salían".

"Conocimos el modelo Housing First, que consiste en dar una vivienda directamente, desde la calle, sin pasar por el sistema de albergues", ha señalado y ha valorado que esta metodología "sí erradica el sinhogarismo". "Una persona que entra, no la ves al día siguiente en la calle. Decidimos montar la asociación para ponerlo en marcha", ha continuado.

Por su parte, Pérez de Madrid ha señalado que el sistema de albergues es "muy perverso" y decidieron abordar la problemática del sinhogarismo desde la estabilidad de la vivienda y de forma especializada y personalizada. "Teníamos claro que queríamos abrir un servicio para mujeres", ha afirmado, aunque ha puntualizado que las estadísticas oficiales muestran que un 80% de las personas que están sin hogar son hombres y el 20% son mujeres.

Sin embargo, ha señalado que las mujeres no hacen uso de los recursos para personas sin hogar porque son lugares "inseguros". "Veíamos que las mujeres quedan muy excluidas del sistema de atención a personas sin hogar y víctimas de violencia de género", ha puntualizado.

A ello, Belchí ha añadido que todas las mujeres en situación de calle han sufrido violencia machista y es algo "que no se aborda". Considera que los recursos que existen no tienen enfoque de género y no son "seguros" para las mujeres que están sin hogar.

PERFIL COMPLEJO Y CONSECUENCIAS DEL TRAUMA

La coordinadora de La Morada Housing First ha explicado que primero consiguieron las viviendas y después se coordinaron con equipos de calle y Samur Social para que fueran ellos los que derivaran a mujeres que consideraran que encajaban en este proyecto.

De esta forma, Pérez de Madrid ha precisado que buscan un perfil "más complejo" de mujeres que no tengan un lugar estable donde vivir y estén sobreviviendo a violencias machistas. "El resto nos daba igual, que tuvieran papeles en regla o no, la edad, mientras fueran mayores de edad, consumos activos o no...", ha matizado. "Vamos a ese perfil más complejo que le traviesa el trauma por todos lados", ha añadido.

Se canaliza a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid ya que el Samur Social tiene un convenio con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para proyectos 'Housing First'. "Conseguimos entrar en ese convenio y que nos alquilaran cuatro viviendas en 2018 y en 2019 lo ampliamos a otras cuatro", han subrayado.

La asociación ofrece viviendas unipersonales a mujeres que llegan a través de Samur Social, la Red de Personas Sin Hogar, Red de Violencia de Género o de Trata o directamente a la asociación. "Cada una comparte con su propia mochila o con quien ella quiera. Cada uno en su casa decide", han trasladado.

Las fundadoras de AIRES han detallado que cuando las mujeres entran en las nuevas viviendas es un proceso "que abruma mucho" y cuando empiezan a interiorizar que es su hogar, comienza el trabajo con ellas en cualquier área de su vida que necesiten. "El equipo está para orientar y acompañar y tiene un rol motivador de cambios pero cada mujer decide", han destacado.

Sin embargo, Belchí ha afirmado que tienen que acordar una visita semanal, que está pautada, pero el dónde y para qué lo decide cada mujer. "Puede ser una visita en la casa, en una cafetería, dar un paseo, acompañamiento al médico...", ha enumerado.

A ello, la fundadora de la asociación ha añadido que el objetivo más grande del proyecto es conseguir que dejen de estar mujeres en la calle aunque hay tres límites: No se permiten agresiones al equipo, se trabaja en la convivencia con los vecinos del edifico y tienen que aceptar la visita una vez a la semana.

EMPODERAMIENTO Y APOYO MUTUO

La asociación tiene su sede cerca de la Estación de Atocha, donde han emplazado el espacio Activas, que nace a petición de las mujeres y donde se realizan talleres de informática, temas de sexualidad o de empoderamiento, en los que se crean redes de apoyo mutuo.

Las responsables han precisado que no hay un perfil claro de mujer que requiera de estos servicios pero que todas coinciden en que son mujeres, han sufrido violencia machista y han estado en la calle.

Sobre la financiación, Pérez de Madrid ha indicado que hay una parte que se financia a través de subvenciones, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, pero que solamente cubren un 10 o 12% del gasto. A estas se suman las partidas de la Fundación la Caixa y de empresas, socios y donantes que apoyan este proyecto. "Esto es emprendimiento puro y duro", defienden.

PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL

La Morada Housing First ha sido premiada recientemente en los galardonados a la Innovación Social que entrega la Fundación la Caixa consiguiendo uno de los tres accésit que se entregaban de 5.000 euros.

Ante esta premio, han asegurado que se sienten "felices y agradecidas" especialmente por el reconocimiento. "Housing First es innovador como tal, una entidad pequeñita y de mujeres. Es muy valiente por parte de La Caixa haber apoyado este proyecto que lo lleva apoyando desde el principio con subvenciones", han expresado.

Conseguir el galardón a la Innovación Social fue "una sorpresa enorme" que permite que "se hable de las mujeres sin hogar, de la violencia y el trauma". "Nadie se para a pensar en las mujeres que están en la calle, la sociedad no las ve", ha resaltado Pérez.