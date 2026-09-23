'Moscú no existe' condensa las cuatro grandes obras de Chéjov en cuatro personajes del presente en el Fernán Gómez

'Moscú No Existe' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro obras cumbre de Antón Chéjov, 'Tío Vania', 'La Gaviota', 'Las tres hermanas' y 'El jardín de los cerezos', se dan cita en 'Moscú no existe', el nuevo montaje de la compañía L'Om Imprebís que se estrenará el próximo 8 de octubre en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

La obra, dirigida por Santiago Sánchez y Michel Lopez, traslada al presente los conflictos del dramaturgo ruso a través de cuatro personajes que afrontan la frustración, la precariedad, el éxito y los cuidados invisibles. Estará en cartel hasta el 8 de noviembre.

La propuesta parte de una pregunta sobre la parálisis vital que atraviesa a sus protagonistas y, a través de ellos, conecta los conflictos de Chéjov con algunas situaciones reconocibles de la sociedad actual.

Iván es un hombre de mediana edad que, después de haber cumplido con todo aquello que se esperaba de él, descubre que se ha olvidado de vivir. Aleksei, que ha conseguido ascender desde la nada mediante la compraventa, utiliza el éxito como una forma de evitar enfrentarse a su propio vacío.

A ellos se suman Ania, una joven artista precarizada a la que convencieron de que sus sueños acabarían haciéndose realidad, y Anfisa, que representa los cuidados invisibles y a quienes quedan apartados cuando dejan de responder a las necesidades de una sociedad centrada en la utilidad.

Los cuatro personajes permiten así condensar en una única historia el universo de las cuatro obras de Chéjov. La frustración y el paso del tiempo de 'Tío Vania', los deseos y aspiraciones de 'La Gaviota', el anhelo de una vida diferente de 'Las tres hermanas' y la transformación de un mundo que desaparece en 'El jardín de los cerezos' encuentran un nuevo contexto en estos cuatro personajes contemporáneos.

El reparto está formado por Pilar Martínez, ganadora del Premio Margarita Xirgu, Beatriu Casanova, que debuta teatralmente con este montaje, Carles Montoliu y Víctor Lucas.