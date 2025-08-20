Un motorista de 29 años fallece en un accidente de moto a la altura de Móstoles al chocar contra una señal

Archivo - Un policía de la Unidad de Prevención y Reacción da el paso a una moto en un control policial en la Avenida de los Poblados con la A-42 de salida de Madrid, la mañana del 3 octubre del 2020. Las medidas de restricción del Gobierno central que af - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 29 años ha fallecido en un accidente de moto en la M-856 a la altura de Móstoles al chocar contra una señal de tráfico, ha informado los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

La colisión se ha producido a las 6 horas en el kilómetro 1,800 de la M-856. La víctima mortal es un hombre de 29 años cuya moto se ha salido de la vía hasta colisionar con una señalización.

A la llegada de los técnicos del SUMMA112, la víctima está en parada cardiorrespiratoria. Le han realizado reanimación cardiopulmonar avanzada para finalmente confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil investiga lo sucedido en una actuación en la que también ha intervenido la Policía Local de Móstoles en la regulación del tráfico.