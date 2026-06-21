Movilizadas 19 dotaciones de Bomberos para extinguir un incendio en un edificio de San Blas-Canillejas

Bomberos trabajan en un incendio en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta 19 dotaciones de Bomberos de Madrid y de la Comunidad han trabajado este domingo para sofocar un incendio declarado en un edificio okupado del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

El incendio se ha iniciado este domingo pasadas las 20.30 horas en la calle Lola Flores, 5. Hasta el lugar han acudido 13 dotaciones de Bomberos de Madrid y seis de Bomberos de la Comunidad por tratarse de Zona de Actuación Conjunta (ZAC).

Según informa Emergencias Madrid, había varios focos y el fuego ha roto por la fachada. Los efectivos han cortado la propagación y han logrado extinguir el fuego. Durante las tareas han contado con los drones de la Policía Municipal para tener visión aérea de la zona afectada.

Por su parte, los agentes de la Policía Municipal han realizado el desalojo del edificio, mientras que SAMUR-Protección Civil ha atendido a una mujer de 40 años y a un bombero intoxicados leves, que han sido dados de alta en el lugar.