Muere un conductor de 63 años tras chocar contra un camión en Alcalá de Henares

Accidente de tráfico en la A2 - EMERGENCIAS 112

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este jueves tras un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 30 de la A-2, sentido entrada a Madrid, a la altura de Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las seis y media de esta mañana alertando del siniestro por un alcance entre un turismo y un camión.

El impacto ha provocado que el conductor del turismo entrara en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del Summa 112 han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, sin éxito, confirmándose finalmente su fallecimiento.

En el vehículo viajaba también su hijo, un hombre de 36 años que ocupaba el asiento del copiloto, que ha sido trasladado como potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón. El conductor del camión ha resultado herido leve y ha sido trasladado a un centro sanitario.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido en el lugar realizando labores de prevención y seguridad.