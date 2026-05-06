Muere de forma violenta una mujer de 80 años en una vivienda de una finca de Galapagar

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años ha muerto este miércoles de forma violenta en una finca de Galapagar como consecuencia de múltiples traumatismos en un incidente que según las primeras investigaciones apunta a un intento de robo en la vivienda.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.50 horas en una vivienda situada en la calle Mandril de este municipio madrileño, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Una llamada alertó a los servicios de emergencias de la presencia de una mujer que podría estar fallecida en el interior de una vivienda de una finca.

Los sanitarios del Summa 112 que se personaron en el lugar han comprobado efectivamente que estaba muerta debido a múltiples traumatismos y han certificado el fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil se han trasladado al lugar y se han hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a un posible intento de robo en la vivienda.