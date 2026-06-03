Muere un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en Villaconejos

Efectivos del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor y único ocupante de un turismo, un hombre de 59 años, ha fallecido la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la M-305, dentro del término municipal de Villaconejos.

El accidente ha tenido lugar a las 06.45 horas a la altura del kilómetro 14 de la M-305, una carretera con un carril por sentido, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, un turismo ha sufrido un accidente y el conductor del vehículo ha salido despedido. Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar han comprobado que presentaba heridas mortales de necesidad y únicamente han podido confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente, en el que no se ha visto involucrado ningún otro vehículo.