Muere un hombre de 60 años por una herida de arma blanca en Marcelo Usera

Una ambulancia de SUMMA 112 atiende un apuñalamiento en Marcelo Usera a 26 de diciembre de 2025 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido este pasado viernes a consecuencia de una herida por arma blanca en la calle de Marcelo Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

La víctima recibió la cuchillada en la pierna izquierda en torno a las 11.30 de la mañana y acabó entrando en una situación de parada cardiorrespiratoria con la llegada del SUMMA 112 y mientras el equipo sanitario estaba intentando estabilizarle.

Tras más de 30 minutos de maniobras de reanmacón avanzadas, el SUMMA 112 acabó confirmando su fallecimiento.

El caso está ahora mismo en manos de la Policía Nacional.