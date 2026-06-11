Muere un hombre de 81 años tras caer accidentalmente en su piscina en el municipio de Batres

Foto de archivo de una ambulancia del SUMA 112. - SUMMA 112

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha muerto este jueves tras caer accidentalmente en la piscina de su vivienda, ubicada en la localidad madrileña de Batres, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El 112 de Madrid, tras recibir el aviso, ha activado a los bomberos de la Comunidad para colaborar en el rescate. También se ha puesto en marcha el equipo médico del SUMMA 112, que no ha conseguido reanimarle tras media hora de maniobras avanzadas.