Muere un hombre tras sufrir una descarga eléctrica en un centro de transformación en una mutua de Torrejón

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 35 años ha fallecido este lunes tras sufrir una descarga eléctrica de alta tensión en un centro de transformación de una mutua en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Los hechos se han producido sobre las 15.30 horas, cuando se ha producido un corte de luz en las instalaciones situadas en la calle Primavera, en el polígono Las Monjas, informa Emergencias 112.

Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes de la Policía Nacional y Local de Torrejón de Ardoz, así como personal sanitario del Summa 112.

Una vez se ha garantizado el corte del suministro, los bomberos han rescatado a esta persona, que se encontraba inconsciente tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por la descarga eléctrica.

Finalmente, los sanitarios tan solo han podido confirmar su fallecimiento, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.