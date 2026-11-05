Muere un joven de 22 años al colisionar una grúa y un camión en la A-3 en Perales de Tajuña

Bomberos de la Comunidad de Madrid rescatan el cuerpo de un chico fallecido por el impacto de una grúa contra un camión - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha fallecido este jueves después de que la grúa en la que viajaba como copiloto colisionara con un camión a la altura del kilómetro 36 de la A-3, sentido salida, en Perales de Tajuña.

Se trata de una grúa que portaba una furgoneta averiada y que pilotaba otro chico de la misma edad, que ha resultado herido. Ha sido en torno a las 14.50 horas cuando el vehículo ha sufrido un alcance contra un camión, provocando el accidente, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado el cuerpo del joven del interior de la grúa y personal del Summa 112 ha confirmado el fallecimiento.

Además, los sanitarios han atendido y trasladado al conductor de la grúa al Hospital de Arganda, donde ha ingresado con pronóstico leve. También ha intervenido también la unidad de apoyo psicológico, que se ha trasladado a la zona para dar atención al conductor de la grúa.

La Guardia Civil, que ha mantenido la carretera cortada durante más de una hora, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar cómo se produjo el accidente.