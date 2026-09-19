Muere un joven de 27 años y otro resulta herido muy grave al salir su vehículo de la vía en Colmenar de Oreja

Muere un joven de 27 años y otro resulta herido grave al salir su vehículo de la vía en Colmenar de Oreja. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años ha fallecido y otro de 42 ha resultado herido muy grave este sábado de madrugada al salir su vehículo de la vía y chocar contra un árbol en la confluencia de la M-315 con la M-404 en Colmenar de Oreja.

La llamada de aviso se produjo a las 1.48 horas y a la llegada del Summa112 comprobaron que el turismo había impactado de manera frontal y muy violenta contra un árbol, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los sanitarios de Summa112 confirman el fallecimiento de un joven de 27 años por politraumatismos. El hombre estaba atrapado en el vehículo y ha tenido que ser liberado por Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, Summa112 ha trasladado a un hombre de 42 años que apareció a varios metros del turismo y que presenta traumatismo craneoencefálico severo, trauma torácico y trauma abdominal. Sanitarios le han estabilizado, intubado y trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Gregorio Marañón. Guardia civil investiga lo ocurrido.