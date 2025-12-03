Muere un motorista de 21 años en la M-407, en Leganés

Muere un motorista de 21 años en la M-407, en Leganés - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 0:17

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha fallecido este martes por la noche en un accidente de moto que ha ocurrido en la carretera M-407, en el término municipal de Leganés, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar del suceso, del que se dio aviso a las 21.15 horas, se ha desplazado el equipo médico del Summa 112, que al llegar se encontró con la víctima tendida en la calzada con un traumatismo craneoencefálico severo y en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico le ha practicado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.

El motorista perdió el control de su moto y no hay más vehículos implicados, han precisado las fuentes, que han afirmado además que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

