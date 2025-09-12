Muere un motorista arrollado por un camión en la salida de una rotonda en Hortaleza - 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 53 años ha fallecido este viernes arrollado por un camión en la salida de una rotonda en el distrito de Hortaleza, ha informado Emergencias Madrid en un comunicado.

El accidente se ha producido en la avenida del Río Urubamba, en Hortaleza. Los técnicos del Samur sólo han podido confirmar el fallecimiento. La Policía Municipal está realizando el atestado.

Esta mañana un ciclista de 73 años perdía también la vida en Madrid, en el distrito de Barajas, tras colisionar contra un camión detenido en el arcén y que realizaba trabajos de limpieza.