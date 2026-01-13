Muere un motorista tras chocar contra un árbol en Villaverde

Archivo - Una ambulancia de Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de mediana edad ha fallecido esta madrugada tras sufrir un grave accidente en la carretera que conecta Villaverde con Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

Los servicios de emergencias recibieron una aviso alertando del suceso después de que el hombre colisionara contra un árbol por causas que aún se están investigando.

A su llegada, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar del siniestro.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.