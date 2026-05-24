Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la M-134, en Patones

Accidente en la M-134. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años ha fallecido este domingo tras colisionar con un turismo en la M-134, término municipal de Patones, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido a las 9.30 horas. Tras el impacto, el hombre ha salido despedido y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del SUMMA 112 han acudido al lugar de los hechos. Después de 40 minutos de reanimación, no han conseguido revertirla y han confirmado el fallecimiento del varón. La Guardia Civil investiga lo sucedido.