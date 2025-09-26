Muere el piloto de una aeronave en un accidente en la vertiente segoviana de Peñalara - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de una aeronave ha fallecido en un accidente en la vertiente segoviana de la montaña de Peñalara, la más alta de la Sierra de Guadarrama, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha localizado la avioneta siniestrada, con el piloto y único ocupante fallecido.

El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero por el Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al helipuerto de Manzanares El Real y, desde allí, se ha trasladado al Anatómico Forense de Segovia.

Ante la cercanía con la Comunidad de Madrid, tanto Madrid112 como el centro 112 de Castilla y León han recibido llamadas alertando del accidente. El primer aviso que se ha recibido en Madrid ha sido a las 18.39 horas.