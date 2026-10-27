Muere un trabajador aplastado por una retroexcavadora en una planta de gestión de residuos en Vallecas

Sanitarios del Summa 112 tras un accidente laboral en Villa de Vallecas - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha fallecido este martes tras ser aplastado por la pala de una máquina retroexcavadora mientras trabajaba en una planta de gestión de residuos en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 13.40 horas en las instalaciones, situadas en la calle Almería, hasta donde se han trasladado los Bomberos de Madrid para liberar el cuerpo del trabajador, atrapado bajo la máquina.

Por su parte, sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba politraumatismos provocados por la pala de la retroexcavadora. La Policía Nacional ha colaborado en el suceso, que ahora investiga Policía Municipal de Madrid.