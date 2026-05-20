Muere un trabajador tras caer desde el techo del Movistar Arena

Ambulancia del Summa 112 y furgón de Policía Municipal de Madrid tras un accidente laboral en el Movistar Arena - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este miércoles tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en el interior del Movistar Arena, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid, cuando el fallecido se encontraba trabajando en el techo del pabellón.

Hasta el lugar se han trasladado personal sanitario del Summa 112, que ha encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y tras 20 minutos de maniobras de reanimación ha confirmado el fallecimiento.

Un psicólogo del Summa 112 ha atendido a otros tres trabajadores que presentaban un cuadro de crisis de ansiedad. Hasta el lugar también se han trasladado Bomberos de Madrid y Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.