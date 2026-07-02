Una mujer de 30 años da a luz en su domicilio de Puente de Vallecas

El personal de Summa112 ha atendido este jueves a una mujer de 30 años que ha dado a luz en su domicilio de la calle Aljarafe de Puente de Vallecas. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios del Summa 112 han atendido la tarde de este jueves a una mujer de 30 años que ha dado a luz en su domicilio del distrito de Puente de Vallecas.

En concreto, los sanitarios han acudido sobre las 17.00 horas a una vivienda de la calle Aljarafe tras recibir un aviso por parto en domicilio, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Cuando los profesionales del Summa 112 han llegado al piso, el parto ya prácticamente había finalizado. Tras una primera atención en el lugar, la madre y su bebé recién nacida, su segunda hija, han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Infanta Leonor.